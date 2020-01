Bahas Trik dan Tips Beasiswa, Palace Gelar Iswork

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Parahikma Language Center (Palace), Institut Parahikma Indonesia menyelenggarakan workshop di Hotel Ramedo Makassar, Minggu (18/1/2030).

International Scholarship Workshop (Iswork) ini mengusung tema “Overpreparing for Your Education: Is It Worth the Effort?”.

Diikuti peserta dari berbagai kalangan mulai dari dosen, mahasiswa, siswa SMA dan umum.

Dalam diskusi mengupas berbagai hal tentang persiapan beasiswa, mulai dari trik dan tips penting dalam melamar beassiwa, strategi penulisan CV, penulisan personal statement, serta penjelasan, strategi dan simulasi tes IELTS yang biasanya menjadi syarat utama dalam melamar beasiswa luar negeri.

Kepala Pusat Bahasa Asfiah Syam mengatakan bahwa event ini bertujuan untuk mempersiapkan para scholarship hunters dalam melamar biasiswa.

“Di awal tahun 2020 ini banyak peluang beasiswa yang terbuka seperti Fulbright, AAS, Chevening, dan sebagaiannya," katanya.

Ia mengatakan melalui acara ini, Palace ingin membantu para pencari beasiswa untuk mempersiapkan diri sebelum melamar; mulai dari tips memilih beasiswa, tips interview, tip menulis CV dan personal statement, IELTS coaching, bahkan simulasi IELTS.

"Hal ini tentu sangat menarik karena dalam satu hari full mereka benar-benar digembleng untuk persiapan apply beasiswa," katanya.

Workshop ini menampilkan empat pemateri yang kesemuanya adalah awardees dan grantees beasiswa luar negeri.

Pemateri tips dan trik dalam melamar beasiswa dibawakan oleh Muhammad Ahkam Arifin, awardee beasiswa LPDP dan MoRA.