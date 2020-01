New Baleno Mengaspal di Makassar, Ini Keunggulan dan Harganya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama main dealer mobil Suzuki di Sulselbar, PT Megahputra Sejahtera (MPS) meluncurkan New Baleno, yang merupakan generasi ke-6, di Makassar, Jumat (17/1/2020) siang.

Hatchback andalan Suzuki ini tampil semakin premium dengan desain eksterior dan interior yang modern.

New Baleno hadir sebagai The Complete Hatchback yang dapat melengkapi gaya hidup urban dan keluarga muda yang dinamis.

Head of Digital Markrting PT SIS, Roy Astungkoro mengatakan, New Baleno memiliki desain eksterior dan interiornya kini tampil lebih premium dan modern, sehingga menambah kebanggaan, kenyamanan, dan menunjang kegiatan dan gaya hidup urban yang dinamis.

"Hal inilah yang menjadikan New Baleno sebagai The Complete Hatchback,” ujar Roy di sela jumpa pers di Cafe Eat Boss Jl Gunung Bawakaraeng Makassar, Jumat siang.

Tampilan premium dan modern New Baleno terlihat dari berbagai fitur baru seperti LED projector headlamp, sporty black polished alloy wheel, sporty new bumper design with new grill & foglamp design, serta spacious cabin with new interior color and pattern.

Selain itu, mobil ini juga dlengkapi mesin K14B berkapasitas 1.373 cc, tenaga 92,4 PS pada 6.000 rpm, torsi 130 Nm pada 4.200 rpm, dan pilihan transmisi manual 5-percepatan dan otomatis 4-percepatan.



Selain itu, New Baleno memiliki fitur-fitur yang menambah kenyamanan serta kemudahan berupa push start/stop button and keyless entry, tilt & telescopic steering, auto climate A/C with heater, leather steering wheel with switch audio control and blue tooth phone connection, attractive multi information display, serta audio touch screen.

Untuk keamanan pelanggan selama berkendara, New Baleno juga dibekali fitur keselamatan anti-lock braking system (ABS), electronic brake-force distribution (EBD), dual SRS airbag, ISOFIX dan new generation platform.

Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1996 hingga saat ini, Baleno telah dipasarkan lebih dari 51.000 unit

"Kini, dengan fitur-fitur keamanan dan kenyamanan yang lengkap serta desain yang lebih premium dan modern, kami optimistis New Baleno akan mendapat respons positif dari pelanggan karena menawarkan nilai terbaik di kelasnya,” jelas Roy menambahkan.