Meriahkan HUT ke 60 Parepare, Pares Jeep Club Bakal Gelar Even Off Road Jelajah Kota Habibie

TRIBUN-PAREPARE.COM, PAREPARE - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 60 Kota Parepare, Pares Jeep Club akan menggelar Even Off Road jelajah Kota Habibie.

Untuk mempermantap persiapan, panitia pelaksana Even Off Road menggelar rapat dengan pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata.

Rapat tersebut berlangsung di Cafe Resto Hilal Poin, Jumat (17/1/2020) siang.

Ketua panitia pelakasana even, Kadarusman mengatakan bahwa rapat yang di laksanakannya itu untuk mempermantap persiapan even off road.

" Kegiatan ini kami gelar dalam rangka memeriahkan HUT ke 60 Kota Parepare, tepatnya tanggal 20 Februari 2020" ujarnya.

Rapat ini membicarakan kesiapan yang akan dilaksanakan. Terutama terkait anggaran dan rute yang akan dilalui nantinya," ucapnya.

"Serta penyelesaian administrasi, terutama masalah perizinan yang harus di kantongi," tandasnya.

Lanjut Kadarusman, masih ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan dengan sisa waktu yang ada.

Pelaksanaan rapat panitia pelaksana even Off Road, Jumat (17/1/2020). (Darullah)

Selain penyelesaian tugas-tugas panitia, juga sudah lakukan proses persiapan pendaftaran.

" Rencananya pendaftaran akan kami terima sekitar 150 mobil off road, dari berbagai daerah," ungkapnya.

Selain itu mereka juga rencana akan lakukan tatap muka dengan Walikota Parepare, dan Muspida lainnya," imbuhnya.