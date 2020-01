Tantang PSM Makassar, Presiden Lalenok United Sebut Punya Pemain Lokal Kualitas Pemain Asing

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Presiden klub Lalenok United, Pedro Belo angkat bicara terkait komposisi pemainnya jelang kontra PSM Makassar.

Laga leg pertama Playoff AFC Cup rencananya akan digelar Rabu (22/1/2020).

Pendro Belo mulai mengeluarkan tekanan ke PSM Makassar dengan komentar teranyarnya di akun sosial media Instagram Lalenok United @lalenokunited.

Dalam unggahan admin Lalenok United, terlihat foto Pedro dengan untaian kata-katanya.

Kalimat yang dituliskan yakni.

"We have a lot of local players, that have same quality with foreign players, so we should invest to improve the quality of our players in order to streng then the national team".

Dimana bila diterjemahkan seperti ini.

"Kami memiliki banyak pemain lokal, yang memiliki kualitas yang sama dengan pemain asing, jadi kami harus berinvestasi untuk meningkatkan kualitas pemain kami untuk memperkuat kemudian tim nasional".(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

