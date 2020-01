Ini Cara Hitung Pajak Belanja Online Barang Impor, Harga Barang Rp 60 Ribu Total Bayar Rp 420 Ribu 

TRIBUN-TIMUR.COM - Waspada buat yang hobi beli barang online dari China, ada aturan baru yang disebut akan mulai berlaku 30 Januari 2020

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk untuk transaksi via e-commerce dari 75 dollar AS menjadi 3 dollar AS.

Artinya, produk-produk luar negeri yang dibeli melalui e-commerce mulai dari harga 3 dollar AS atau Rp 42.000 (kurs Rp 14.000) sudah dikenai pajak dan bea masuk.

Bagaimana cara hitungnya?

Seperti dilansir akun Direktorat Jenderal Bea Cukai , menghitung pajak barang impor itu tergantung dari berapa harga barang dan berapa ongkos kirimnya.

Dalam akun Facebooknya, Direktorat Jenderal Bea Cukai memberi contoh untuk pembelian barang online seharga 4 dollar AS dengan ongkos kirim 18 dollar AS dan asuransi 2 dollar AS.

Pakaian bayi impo (HANDOVER)

* Menghitung total harga barang, atau juga disebur sebagai Nilai Pabean

Dengan kurs Rp 15 ribu, maka dihitung total pembayaran adalah

(harga barang + ongkos kirim + asuransi) x nilai tukar dollar ke rupiah :

(4+18+2) x 15.000 = 360.000