Bupati Bone Mutasi 23 Camat, Ini Nama-namanya
Yaitu Camat Kajuara AM Guntur, Camat Amali A Massalesse, Camat Bengo A Rahmatullah, dan Camat Mare A Bausad.
TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE - Bupati Bone, A Fahsar M Padjalangi kembali melakukan mutasi.
Ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan di Gedung PKK Bone, Jl A Mappanyukki, Kota Watampone, Kamis (16/1/2020).
Ini adalah mutasi besar-besaran untuk camat atau pejabat eselon III.
Dari 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Hanya empat camat yang tidak kena mutasi.
Yaitu Camat Kajuara AM Guntur, Camat Amali A Massalesse, Camat Bengo A Rahmatullah, dan Camat Mare A Bausad.
Berikut 23 camat dimutasi:
1. A Ahmad Syarif: Camat Ponre
2. H Amirat : Camat Ajangale
3. A Kusayyeng : Camat Tellu Siattinge
4. Kamaluddin : Camat Awangpone
5. Ramli Marzuki : Camat Lamuru.
6. A Muh Awaluddin : Camat Tonra
7. Andi Sudirman : Camat Cenrana
8. A Baso Musafir: Camat Dua Boccoe
9. Bambang : Camat Cina
10 . A Ilham : Camat Libureng
11. A Bobby : Camat Tanete Riattang Timur
12. Hasnawati Ramli : Camat Tanete Riattang Barat
13. A Aksi : Camat Tanete Riattang
14. Andi Ikbal : Camat Barebbo
15. A Nur Azhri : Camat Tellu Limpoe
16. Supriadi : Camat Patimpeng
17. A Ipho : Camat Salomekko
18. A Deny Wahyudi : Camat Sibulue
19. A Rahmat Musriya : Camat Kahu
20. A Ikbal Baso : Camat Palakka
21. A Padauleng : Camat Ulaweng
22. A Yunan : Camat Bontocani
23. Bahtiar : Camat Lappariaja