Viral Dinyanyikan Siswi SMA, Lirik Lagu Fly Me to The Moon Frank Sinatra, Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Lagu "Fly Me To The Moon" dipopulerkan oleh Frank Sinatra menjadi viral di media sosial setelah dinyanyikan siswi SMA.

Video seorang siswi SMAyang menyanyikan lagu "Fly Me To The Moon" itu viral di Instagram.

Ia bernyanyi di depan cermin kamar mandi. Menggunakan baju seragam putih abu-abu ditemani satu temannya yang menggunakan jaket hitam.

Salah satu akun Instagram yang ikut memposting video berdurasi 20 detik itu yakni @dagelanmusik.

Warganetpun ramai-ramai mengomentari video gadis cantik bersuara merdu tersebut.

Banyak yang memuji suara gadis berseragam tersebut.

Beberapa warganet juga ikut menandai akun instagram @hannaaliya yang diduga gadis bersuara merdu dalam video tersebut.

Berikut lirik lagu Frank Sinatra - Fly Me To The Moon;

Song 1:

Fly me to the moon

Let me play among the stars

And let me see what spring is like

On a-Jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, baby, kiss me

Song 2:

Fill my heart with song

And let me sing forevermore

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you