Kisah Terbunuhnya Osama Bin Laden, Ini Sinopsis Film Code Name: Geronimo, Bioskop Trans TV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Kisah terbunuhnya Osama Bin Laden diangkat menjadi film.

Yakni sebuah film aksi berjudul Code Name: Geronimo

Film Code Name: Geronimo akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini Rabu (15/1/2020) pukul 24.00 wita.

Code Name Geronimo adalah sebuah film televisi 2012.

Film ini lebih dikenal dengan sebutan Seal Team Six the Raid on Osama Bin Laden.

Film ini pertama kali ditayangkan di National Geographic Channel pada hari Minggu, 4 November 2012.

Fakta-fakta dalam film ini tidak dikonfirmasi atau ditolak oleh pejabat Gedung Putih.

Akan tetapi, film ini mendapatkan skor dan kritik beragam pada agregator skor Metacritic.

Secara garis besar, SInopsis Film Code Name: Geronimo mengisahkan tentang penyerangan kompleks Abbottabad.

Disamping itu, pembunuhan Osama bin Laden pada 2011 oleh Angkatan Laut AS.