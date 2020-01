Film Bombshell Nominasi Oscar 2020, Ini Jalan Cerita (Spoiler), Skandal Pelecehan Seksual 3 Wanita 

Film Bombshell Nominasi Oscar 2020, Ini Jalan Cerita (Spoiler), SInopsis, Trailer, Tentang Skandal Pelecehan Seksual

TRIBUN-TIMUR.COM - Film Bombshell mendapat sejumlah nominasi di Oscar 2020.

Yakni Best Actress Charlize Theron, Best Supporting Actress Margot Robbie, dan Best Makeup and Hairstyling Kazu Hiro-Anne Morgan-Vivian Baker.

Film ini baru saja tayang di bioskop Indonesia, termasuk Makassar.

Film Bombshell diangkat dari kisah nyata skandal pelecehan seksual yang pernah melibatkan mantan CEO Fox News, Roger Ailes.

Skandal pelecehan seksual ini sempat menghebohkan dunia karena Fox News merupakan salah satu media raksasa paling kuat sepanjang masa.

Kasus ini diakhiri dengan pengunduran diri Ailes dan denda 40 juta dolar AS.

Roger Ailes kemudian meninggal dunia pada Mei 2017.

Garapan sutradara Jay Roach ini dibintangi oleh jajaran aktris hollywood papan atas, pemenang Academy Awards Charlize Theron dan Nicole Kidman, serta nominasi Academy Awards Margot Robbie.

Selain ketiganya, Bombshell juga turut dibintangi pula oleh John Lithgow, Malcolm McDowell, Kater McKinnon, Rob Delaney, Alice Ave dan masih banyak lagi.

John Lithgow akan memerankan tokoh Roger Ailers, bos Fox News.

Sementara Nicole Kidman berperan sebagai Gretchen Carlson, Margot Robbie sebagai Kayla Pospisil dan Carlize Theron sebagai Megyn Kelly.

Film yang naskahnya ditulis oleh Charles Randolph ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 20 Desember 2019