VIDEO: Anggun C Sasmi Raih Penghargaan Asian Television Awards

TRIBUN-TIMUR.COM- Kabar membanggakan datang dari penyanyi Anggun C Sasmi.

Penyanyi kelahiran Indonesia itu meraih penghargaan Asian Television Awards.

Hal itu terlihat pada empat buah foto yang diunggah Anggun C Sasmi lewat media sosial Instagram pribadinya, @anggun_cipta.

Dalam foto tersebut tampak Anggun berpose sambil memegang piala Asian Television Awards untuk Kontribusi di Bidang Pertunjukan Seni Terbaik (Outstanding Contribution to Perfoming Arts).

Pelantun lagu "Mimpi" itu juga menyertakan keterangan dalam foto yang diunggahnya seperti dikutip Kompas.com, Senin (13/1/2020).

Anggun C Sasmi (instagram.com)

Perempuan kelahiran April 1974 itu pun mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikannya.

"Thank you so very much for this honor," tulisnya.

Atas unggahan tersebut, beberapa publik figur internasional dan domestik turut mengapresiasi penorehan prestasi Anggun C Sasmi itu.