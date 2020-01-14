FOTO: Perhiasan Harga Miliaran Rupiah Dipamerkan di TSM Makassar

Bermacam perhiasan dipamerkan oleh empat toko perhiasan milik Istana Group, seperti the Prince Jewellery

FOTO: Perhiasan Harga Miliaran Rupiah Dipamerkan di TSM Makassar - koleksi-perhiasan-dipamerkans.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
Koleksi perhiasan dipamerkan dalam the Biggest Jewellery Exhibition di Lower Ground Corridor, Trans Studio Mall, Senin (13/1/20).
FOTO: Perhiasan Harga Miliaran Rupiah Dipamerkan di TSM Makassar - koleksi-perhiasangs.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
Koleksi perhiasan dipamerkan dalam the Biggest Jewellery Exhibition di Lower Ground Corridor, Trans Studio Mall, Senin (13/1/20).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Koleksi perhiasan dipamerkan dalam the Biggest Jewellery Exhibition di Lower Ground Corridor, Trans Studio Mall, Senin (13/1/20).

Bermacam perhiasan dipamerkan oleh empat toko perhiasan milik Istana Group, seperti the Prince Jewellery, The Crown, Ritz Fine Jewellery, dan Marquine Exquisite Jewellery.

Harganya mulai Rp 5 juta hinga miliaran rupiah

Tags
Perhiasan
Trans Studio Mal (TSM)
Pameran Perhiasan
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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