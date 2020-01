TRIBUN-TIMUR.COM - Lengkap, daftar nominasi piala Oscar atau Academy Awards 2020, ada Ford v Ferrari, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story.

Nominasi peraih piala Oscar 2020 telah diumumkan, Senin (13/1/2020) pagi.

Film Joker karya Todd Phillips menjadi peraih nominasi terbanyak, dengan 11 nominasi. Kemudian, The Irishman, Once Upon A Time in Hollywood, dan 1917 menyusul Joker dengan 10 nominasi.

Film-film itu bersama dengan Ford v Ferrari, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story, dan Parasite juga akan bersaing dalam nominasi Best Picture.

Acara puncak Academy Awards akan disiarkan secara langsung di ABC pada 6 Februari 2020 waktu setempat.

Berikut nominasi lengkap Oscar 2020: