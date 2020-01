Dies Natalis, FIK UNM Gelar Seminar Internasional Hadirkan Pembicara dari Luar Negeri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangkaian dies natalis ke 43 tahun, Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Makassar (UNM) bakal di gelar seminar internasional.

Rangkaian acara tersebut merupakan tombak atau kegiatan unggulan dari banyaknya kegiatan digelar seperti kompetisi olahraga dan lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Laboratorium Program Studi Gizi FIK UNM dr Nurussyariah Hammado, M AppSci, Sp N, FIPM sekaligus ketua panitia kegitan saat menyambangi redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Senin (13/1/2020) petang.

"Ini ide gila dan luar biasa dari ibu dekan (Prof Dr Hj Hasmyati, MKes)," jelasnya.

Menurutnya, ide seminar ini banyak yang tak yakin akan terlaksana.

"Namun, ibu dekan berpesan untuk tetap fokus apapun bisa dilakukan jika bersemangat dan berusaha," jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa fakultas Ilmu Keolahragahan bukan hanya berbicara tentang prakteknya saja namun juga teori yang harus dipelajari.

"Karena di FIK bukan sekedar melakukan prakteknya saja, olehnya itu seminar ini juga sangat penting karena bisa mengetahui teori-teori yang akan dibawakan oleh pembicara dari luar negeri," terangnya.

Adapun tema yang diangkat dalam seminar internasional ini yakni Strengthening Enterprunership In Industrial Era by Empowering International Research Collaboration.

Dengan menghadirakan empat pembicara yakni dari Departement of Sports Exercise and Nutrition Massey University, Assoc Prof Ajmol Ali PhD MSc BSc, Monash University Australia, DR Nadirsyah Hosen LLM PhD, Exercise Physiologi dari Universiti Teknologi Malaysia, Prof Dr Zainal Abidin Bin Zainuddin, dan dari Dean Faculty of Sport Science Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Dr Adang Suherman MA.