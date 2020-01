Lirik Lagu 'Rare' yang Dipopulerkan Selena Gomez Jadi Trending Topik di Google 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Rare menjadi trending topik google Indonesia.

Rare adalah salah satu single yang masuk dalam album terbaru penyanyi Selena Gomez

Rare juga merupakan judul album studio ketiga mantan kekasih Justin Bieber tersebut yang dirilis Jumat (10/1/2020).

Dilansir Genius melalui Tribun Seleb, album Rare ini merupakan album kedua yang dirilis dari Interscope Records setelah album "Revival" tahun 2015 lalu.

Selena Gomez (instagram)

Pada 10 Juni 2019, Selena Gomez mengkonfirmasi album terbarunya sudah selesai.

12 Desember 2019, Selena Gomez mengumumkan judul album, track list dan cover art melalui media sosialnya.

Terdapat 13 lagu dalam album Rare, termasuk track pertama yang berjudul sama dengan album.

Sebelumnya, Selena telah merilis dua single sebelum perilisan album, yaitu Look At Her Now dan Lose You To Love Me pada 24 Oktober 2019.

Berikut lirik lagu Rare Selena Gomez serta terjemahan Bahasa Indonesia:

Tentang Lagu: