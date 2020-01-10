PT Vale Indonesia
VIDEO: Deputi CEO PT Vale Indonesia Tbk di Simposium Keberlanjutan
Berlangsung di Ruang Folden Lily A, Hotel Four Points By Sheraton di Jl Andi Djemma, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (10/1/2020).
TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - PT Vale Indonesia Tbk menggelar simposium keberlanjutan bertema "Energi Terbarukan Untuk Masa Depan Kita".
Berlangsung di Ruang Folden Lily A, Hotel Four Points By Sheraton di Jl Andi Djemma, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (10/1/2020).
Hadir sebagai pembicara, Deputi CEO PT Vale Indonesia Tbk, Febriany Eddy, Direktur Aneka EBT ESDM, Haris ST.MT, Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris.
GM Environment & Energy PT Vale Indonesia Tbk, Abu Ashar, Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, Professional Photographer, Oscar Motulloh.
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yang membuka simposium yang turut menghadirkan mahasiswa dari Unhas, UMI dan UVRI ini.
Hadir Bupati Luwu Timur dua periode yang kini menjabat anggota DPRD Sulsel, Andi Hatta Marakarma.
Seperti apa penjelasan Febriany Eddy, yuk lihat videonya!
Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19
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