TERBARU Reynhard Sinaga Ngaku Pernah Kerja di Klub Manchester United, Komentar Pihak Setan Merah

TRIBUN-TIMUR.COM - TERBARU Reynhard Sinaga Ngaku Pernah Kerja di klub sepakbola Manchester United, Komentar Pihak Setan Merah

Satu lagi Kabar Terbaru terkait predator seks Reynhard Sinaga.

Warga negara Indonesia itu sempat mengaku pernah bekerja untuk klub sepakbola papan atas Inggris, Manchester United.

Hal ini seperti dilaporkan oleh BBC dalam berita berjudul 'Reynhard Sinaga: How the Manchester rapist Found his victims', 6 Januari 2020.

Saat membahas soal keluarga Reynhard, laporan tersebut menyatakan Reynhard pernah mengaku bekerja di Manchester United di bagian hospitality.

Namun, pihak klub berjuluk Setan Merah itu segera mengklarifikasi pernyataan itu tidak benar.

Manajemen klub berjuluk The Red Devils itu menyatakan tidak ada data karyawan yang menunjukkan Reynhard pernah bekerja di klub tersebut.

Reynhard dalam satu masa pernah bekerja di sebuah bar yang terdapat di Gay Village.

Di wilayah tersebut dia bersosialisasi dan beribadah di gereja lokal.

Reynhard juga pernah bekerja di toko busana.