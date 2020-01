Puluhan Tahun Jadi Istri Kedua, Artis Cantik Ini Ternyata Akur Istri Pertama Bukti Foto-foto Berikut

Puluhan Tahun Jadi Istri Kedua, Artis Cantik Ini Ternyata Akur Istri Pertama Foto-foto Berikut jadi buktinya

TRIBUN-TIMUR.COM - Bagaimana rasanya jadi istri kedua?

Coba tanyakan kepada Artis satu ini.

Artis Cut Keke sudah puluhan tahun menjadi istri kedua dari seorang pengacara kondang Tanah Air.

Sudah 12 tahun artis cantik Cut Keke menjadi istri kedua pengacara kondang, Malik Bawazier.

Menjadi istri kedua, Cut Keke nyatanya berhubungan baik dengan istri pertama suaminya.

Tidak seperti selebriti lainnya yang terkadang tidak akur dengan istri pertama atau istri kedua sang suami, hubungan Cut Keke dengan sang istri pertama bahkan anak tirinya terlihat harmonis.

Kadang ia kerap mengunggah kebersamaan bersama dengan anak tirinya di akun pribadinya

Seperti saat momen kelulusan Xavier Rasyad Pasca Aliva beberapa waktu lalu.

12 Tahun Jadi Istri Kedua, Cut Keke Buktikan Bisa Kompak dengan Istri Tua, Intip 5 Potretnya Harmonis!/ Instagram/@xavier.bawazier

"Massive Congratulation @amarissalsabila big proud of you LLB GRADUATE with HONOURS First Class. Prestasi yang sungguh sangat membanggakan seorang putri Indonesia berjaya in England ...Proficiat our love semoga adiknya bisa seperti kakanya," tulis Cut Keke.

