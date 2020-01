Leg Pertama di I Wayan Dipta Bali, ini Kata CEO dan MO PSM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ada yang sama antara PSM Makassar dan lawan perdananya di play off AFC Cup 2020, Lalenok United asal Timor Leste.

Sama-sama tim musafir. Tak memiliki kandang yang representatif untuk berlaga di kompetisi internasional sesuai standar AFC, Federasi Sepak Bola Asia.

Tak ayal kedua tim mencari stadion yang representatif untuk ambil bagian pada kompetisi tersebut.

Di akun sosial media Instagram Lalenok United @lalenokunited, admin mengunggah foto stadion milik Bali United.

Dalam captionnya, admin menuliskan. "First match between FC Lalenok United and PSM will be held at Kapten I Wayan Dipta Stadium - Bali".

Menanggapi hal tersebut, CEO PT PSM Munafri Arifuddin bingung dibuatnya.

"Tim masih di PSSI bicarakan soal AFC Cup. Saya bingung dengan Lalenok United. Untung kita tidak booking tiket ke Malalysia," ujarnya.

Munafri menjelaskan, Lalenok di awal akan berkandang di Malaysia, lalu pindah ke stadion PTIK Bekasi, dan sekarang pindah ke Bali.

"Kalau di Bekasi bagus buat kita. Selesai laga baru ke Bogor (stadion Pakan Sari) leg kedua," ujarnya.

"Tapi kalau di Bali, yah selepas itu langsung terbang ke Bogor," jelasnya menambahkan.