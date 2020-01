Lirik Lagu Terbaru Marion Jola Favorite Sin Featuring Tuan Tigabela$ ‘Favorite Sin’

TRIBUN-TIMUR.COM - Mengawali tahun 2020, Penyanyi Indonesia Marion Jola merilis lagu terbarunya berjudul ‘Favorite Sin’.

Lagu ini merupakan kolaborasi pertamanya dengan musisi hip hop Indonesia, Tuan Tigabelas.

Dalam lagunya berjudul Favorite Sin ini bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta.

Lagu Favorite Sin Marion Jola ini bergenre hip hop.

Marion Jola (handover)

Video klip Favorite Sin diunggah di kanal Youtube Marion Jola, pada Senin (6/1/2010) kemarin.

Baru sehari saja, video tersebut sudah masuk trending Youtube.

Hingga berita ini diterbitkan, lagu Marion Jola telah ditonton lebih dari 500 ribu kali, pada Selasa (7/1/2020).

Berikut lirik lagu Favorite Sin yang dipopulerkan Marion Jola dilansir dari Surya;

All of my life i've been searching for

some who gets me, accepts me,

finds my flaws fancy

I never thought we would have worked

Looking at hindsight

Now all seems right