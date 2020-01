Komedi Henry Cavill & David Beckham, Ini Sinopsis Film The Man from UNCLE Bioskop Trans TV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Film The Man from U.N.C.L.E. akan hadir di di Bioskop Trans TV malam ini, pukul 22.00 wita.

Cocok untuk menemani waktu instirahat di rumah, menjelang tidur.

Film bergenre aksi komedi Amerika ini disutradarai oleh Guy Ritchie dan ditulis oleh Ritchie, Lionel Wigram.

Film The Man from U.N.C.L.E diproduksi oleh RatPac-Dune Entertainment , Davis Entertainment dan Turner Entertainment Co dan telah dirilis pada tanggal 14 Agustus 2015

Sinopsis The Man from UNCLE

Pada tahun 1963, seorang agen CIA, Napoleon Solo membantu seorang wanita, Gaby Teller.

Gaby Teller merupakan putri dari Udo Teller, seorang ilmuwan Nazi dugaan berpaling kolaborator Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia II, dari Berlin Timur.

Didugan Udo sengaja melakukan hal itu untuk menghindar dari KGB operasi Illya Kuryakin.

Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya, Saunders, yang menyatakan bahwa Teller paman Rudi bekerja di sebuah perusahaan pengiriman.