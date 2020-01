Honda CBR150R 'Baju Baru' di Awal 2020, Dibanderol Mulai Rp 35,9 Juta di Makassar

PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan 'baju baru' untuk New Honda CBR150R. Warna dan tampilan desain stripe terbaru itu, untuk menjawab keinginan pecinta motor sport di Tanah Air.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Mengawali 2020, Perusahaan manufakturing dan distribusi sepeda motor di Indonesia, PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan 'baju baru' untuk New Honda CBR150R.

Di Makassar, New Honda CBR150R dipasarkan dengan harga On The Road Rp 35,9 juta untuk tipe STD dan Rp 40,18 juta untuk tipe ABS.

Motor sport Honda yang kini terlihat cepat dan agresif ini memiliki DNA 'Total Control' hadir dengan warna baru yakni Dominator Matte Black.

Pada pilihan warna terbaru ini, disematkan perpaduan warna hitam doff pada setiap sisi bodi dengan konsep grafis tipografi, sehingga menghasilkan tampilan sesuai gaya hidup masa kini.

Selain itu, New Honda CBR150R menghadirkan varian Matte Black dengan konsep street sport dan varian Victory Black Red yang diusung dengan konsep racing look.

Kedua varian ini mengedepankan aksen warna yang kontras disertai dengan garis tajam yang menyuguhkan kesan cepat dan agresif.

Marketing Director AHM Thomas Wijaya mengatakan, semenjak diperkenalkan awal 2016 lalu, Honda CBR150R terus diminati konsumen sepeda motor di Indonesia terutama para pecinta motor sport.

Pembaharuan pada model ini terus dilakukan agar sejalan dengan tren terkini yang menjadi inspirasi AHM dalam melakukan pengembangan sebuah produk.

“Kali ini kami memperkenalkan pilihan warna dan striping baru yang akan memperkuat jiwa balap pemiliknya melalui desain yang sporty dan agresif,” ujar Thomas dalam rilisnya, Selasa (7/1/2020).