Kenalan dengan Pipiet Fardiman, Chef Midtown Residence Jakarta asal Belanda yang Senang Berbagi 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Midtown Residence Jakarta merupakan salah satu tempat nginap di Jakarta.

Lokasi Midtown Residence Jakarta berada di Jalan TB Simatupang Kav.20.

Beberapa waktu lalu, manajemen Midtown Residence Jakarta bertandang ke redaksi Tribun Timur Jl Cendrawasih nomor 430, Kota Makassar.

Ia memperkenalkan fasilitas Midtown Residence dan orang-orang di baliknya, termasuk chefnya yang berasal dari Belanda.

Pipiet Fardiman atau yang akrab disapa Chef Pipiet adalah koki di Midtown Residence Jakarta.

Ia merupakan perempuan kelahiran Amsterdam.

Master Chef ini sering dijuluki “chef heart to heart from people to people”. Pasalnya makanan lezat disajikan Chef Pipiet dimasak dengan suasana hati gembira.

Keahliannya dalam memasak turut disebar Chef Pipiet melaluka training.

Chef asal Belanda ini kerap membagikan ilmunya ke sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia dan kota kelahirannya lewat training.

Juga memberi ilmu kepada chef-chef di Midtown Residence.