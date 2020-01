Deretan Pemenang Golden Globe Awards 2020, Joaquin Phoenix 'Joker' Jadi Aktor Terbaik 

TIBUNTIMURWIKI.COM - Ajang penghargaan untuk film dan program televisi Amerika Serikat, Golden Globe Awards sukses digelar.

Acara yang dipandu Ricky Gervais itu resmi mengumumkan beberapa nama pemenang dengan berbagai kategori.

Mulai dari Taron Egerton yang berhasil menyingkirkan Daniel Craig untuk kategori Aktor Terbaik, hingga film One Upon a Time in Hollywood yang meraih penghargaan untuk kategori Best Motion Picture, Musical or Comedy.

Dilansir dari TribunJateng.com, acara puncak sekaligus pengumuman pemenang ini disiarkan oleh stasiun televisi AS, NBC pada Minggu malam (5/1/2020) waktu setempat.

Golden Globe Awards ke-77 dianugerahkan kepada film dan program televisi terbaik Amerika Serikat.

Golden Globe Awards (int)

Film dan program tersebut ditayangkan di sepanjang 2019 oleh Hollywood Foreign Press Association.

Acara penganugerahan ini diproduseri oleh Dick Clark Productions dan HFPA.

Aktor Ricky Gervais didapuk untuk membawakan acara ini untuk kelima kalinya.

Sebelumnya daftar nomine diumumkan pada tanggal 9 Desember 2019 oleh Tim Allen, Dakota Fanning, dan Susan Kelechi Watson.

Inilah daftar lengkap pemenang Golden Globe Awards ke-77 tahun 2020: