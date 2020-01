Ancaman Pembunuhan ke Presiden AS, Ini Sinopsis In the Line of Fire, Bioskop Trans TV Malam Ini

In The Line of Fire

Ancman Pembunuhan ke Presiden AS, Ini Sinopsis In the Line of Fire, Bioskop Trans TV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - In the Line of Fire bakal tayang di bisokop Trans TV malam ini, Senin (6/1/2020).

Dijadwalkan, In the Line of Fire akan tayang pada pukul 24.00 wita.

Film In the Line of Fire bergenre thriller politik Amerika pada 1993.

Disutradarai oleh Wolfgang Petersen, naskah film In the Line of Fire ditulis oleh Jeff Maguire.

In the Line of Fire menceritakan seorang mantan agen CIA yang merasakan kekecewaan dan terobsesi untuk membunuh presiden Amerika Serikat.

Film berdurasi 128 menit ini dan merupakan film yang didistribusikan dari Colombia Pictures.

Melansir dari laman IMDb.com, film In the Line of Fire mendapatkan rating 7.2/10.

Sebelum menyaksikan film In the Line of Fire, simak terlebih dahulu sinopsis ceritanya.

Adegan dalam film In the Line of Fire (1993) (https://www.imdb.com/)

Sinopsis Film In the Line of Fire: