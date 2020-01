Teror Hantu Kayako Kembali, Ini Sinopsis-Trailer Film The Grudge, Sedang Tayang di Bioskop

The Grudge

TRIBUN-TIMUR.COM - Film The Grugde adalah film horror yang akan tayang pada Januari 2020.

Seperti dilansir tribunnewswiki.com, Film The Grudge (2020) merupakan versi terbaru dari film The Grudge asal Jepang, yang telah tayang pada 2004 dan disutradarai oleh Takshi Shimizu.

Kemudian pada 2006 dan 2009 dirilis sekuel dari film The Grudge ini, yaitu The Grudge 2 dan The Grudge 3.

The Grudge ()

Film The Grudge tayang pada 3 Januari 2020 di Amerika Serikat.

Film ini disutradarai oleh Nicolas Pesce yang juga merangkap sebagai penulis naskah.

Film The Grudge diproduseri oleh Sam Raimi yang sebelumnya juga menjadi produser untuk film horror thriller “Don’t Breathe”.

Film The Grudge (2020) ini akan diperankan oleh Betty Gilpin, Andrea Riseborough, Lin Shaye.

Sinopsis The Grudge

Terjadi sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anggota keluarganya.

Kemudian seorang ibu muda dan seorang detektif ditugaskan untuk melakukan penyelidikan.