Inilah Deretan Pemenang 34th Golden Disc Awards 2020 Hari Pertama

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penghargaan 34th Golden Disc Awards telah dimulai pada Sabtu (4/1/2020) sore kemarin.

Diketahui 34th Golden Disc Awards berlangsung selama dua hari hingga Minggu, 5 Januari 2020.

Acara penghargaan 34th Golden Disc Awards diselenggarakan di Gocheok Sky Dome, Seoul.

Pada hari pertama, Sabtu (4/1/2020) penyelenggaraan 34th Golden Disc Awards akan memberikan penghargaan untuk rilis digital terbaik.

Sementara di hari kedua, Minggu (5/1/2020) penyelenggaraan 34th Golden Disc Awards akan memberikan penghargaan untuk rilis album fisik terbaik.

Sederet idol K-Pop tampil memeriahkan ajang penghargaan satu ini.

Mereka adalah MAMAMOO, TWICE, ITZY, TXT, dan Chungha, serta masih banyak lainnya.

34th Golden Disc Awards 2020 hari pertama mengumumkan pemenang dari kategori digital.

Kategori tersebut berdasarkan rilis digital selama 2020.

Seperti dilansir dari Tribunnews di hari pertama 34th Golden Disc Awards 2020, BTS berhasil memboyong Daesang dari kategori Digital Song of the Year dengan lagu mereka, Boy With Luv, dari album Map of the Soul: Persona.