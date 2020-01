Kian Nempel dengan Sherina Munaf dan Keluarganya, Siapa Baskara Mahendra? 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Kabar bahagia Isyana Sarasvati seakan menggemparkan para warganet.

Jarang mengumbar kisah cintanya di khalayak ramai, ia tiba-tiba melangsungkan pertunangan bersama sang kekasih.

Dan saat ini, netizen pun dihebohkan dengan postingan terbaru dari mantan aktris cilik, Sherina Munaf.

Sherina Munaf yang jarang mengekspose kehidupan pribadi termasuk percintaannya di sosial media, kini secara terang-terangan memposting foto kedekatannya dengan seorang pria.

Dilansir dari Tribun Jabar, dari postingannya itu Sherina tampak menyambut tahun baru dengan membagikan fotonya bersama pria yang tak lain adalah Baskara Mahendra.

Baskara Mahendra adalah aktor yang turut main dalam film Bebas.

"2019 was messy but never dull. Bring it on 2020," tulis Sherina Munaf.

Santer postingannya itu diserbu penggemar dan netizen.

Beberapa netizen pun mengkhawatirkan akan ada hari patah hati nasional kembali, setelah Raisa dan Isyana Sarasvati.

Seperti yang ditulis @irdemas, "Patah hati nasional dimulai."