VIDEO: Tak Salahkan Anies Baswedan, Roy Marten Memilih Bersyukur

TRIBUNTIMUR.COM- Aktor Roy Marten mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas banjir yang terjadi di kediamannya, di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur.

Sebelumnya beredar sebuah video yang menampilkan kondisi rumah Roy yang terendam banjir.

Roy juga menyebut nama Anies dalam video itu.

"Saya baru percaya pada Pak Anies Baswedan bahwa Nabi Nuh saja tidak bisa ngatasi banjir, apalagi saya. Ini kondisi rumah saya seperti kolam he he he," kata Roy.

Saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/1/2020), Roy langsung mengklarifikasi video tersebut.

Yuks Intip Isi Rumah Roy Marten Ayah Gading Marten, Lihat Koleksi Motor Seharga Lamborghini (Instagram/@annamarten8)

"Pertama, Pak Anies soal Nabi Nuh itu hoaks, Pak Anies enggak pernah ngucapin," ucap Roy.

Ayah artis Gading Marten itu juga menuturkan, dia tidak bermaksud menyalahkan Anies atas peristiwa musibah banjir yang dialaminya.

"Yang kedua saya enggak bermaksud untuk nyalahin siapa-siapa. Saya bercanda aja ini loh kayak gini kondisi rumah saya, enggak pengin nyalahin siapa-siapa, karena itu bencana alam. Mau salahin siapa?" ujarnya.

Roy pun tetap bersyukur dengan kondisinya saat ini, meski terkena banjir.

"Satu hal, jangan hitung yang hilang tapi syukuri yang dapat. Ya kalau 365 hari hidup damai sejahtera, sehari kebanjiran ya fair-lah saya kira. Berpikir positif aja begitu," ucap Roy.

"Saya syukuri aja semua. Biasa enggak segede ini banjirnya. Tapi tidak hanya saya. Ada ribuan rumah yang kerendem," tambahnya.(*)