Jadi Kado Tahun Baru, Lagu Bumi dan Bulan dari HIVI! Masuk Top 100 Billboard Indonesia, Ini Liriknya 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- HIVI! patut berbangga.

Awal tahun 2020 mendapat hadiah terbaik bagi karyanya.

Salah satu lagunya yang berjudul 'Bumi dan Bulan' berhasil masuk dalam TOP 100 Billboard Indonesia.

Lagu single ke 4 dari album ketiga HIVI! 'Bumi dan Bulan', berada di peringkat ke-33.

Diketahui lagu ini dirilis pada 30 Oktober 2019.

Musik video dari lagu bergenre pop ini, sudah ditonton 1,2 juta kali penonton di YouTube.

Berikut chord gitar dan lirik lagu 'Bumi dan Bulan' - HIVI! dilansir dari Tribun LifeStyle:

Intro: C Fm C A#

C D# Dm G

F A# Am G#m

C..G..C..D..G..

C Fm C

bidadari biru

Bm E Am D

berlarut melamun merajut

Dm G C F

sendu berlinang embun..