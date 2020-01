Hari ini NKCTHI Tayang Perdana hingga Jadi Trending, Ini Lirik Lagu Secukupnya - Hindia

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) tayang perdana di bioskop Indonesia hari ini, Kamis (2/1/2020).

NKCTHI bercerita tentang kehidupan sehari-hari di dalam sebuah keluarga.

Tayang perdana, NKCTHI jadi trending Google.

Sejumlah lagu menjadi soundtrack dalam film ini, salah satunya lagu Secukupnya yang dinyanyikan oleh Hindia alias Baskara Putra.

Mengutip dari Grid.id, lagu Secukupnya yang diproduseri oleh Adhe Arrio ini menggunakan berbagai elemen yang jauh berbeda dari debut singel solo Hindia yang bertajuk Evaluasi.

Tayang Perdana Hari ini, Cek Jadwal Lengkap Bioskop di Makassar yang Tayangkan Film NKCTHI (www.instagram.com/filmnkcthi)

Lagu Secukupnya yang dirilis oleh label rekaman Sun Eater, sudah dapat dinikmati di seluruh layanan musik digital.

Berikut chord gitar lengkap beserta lirik lagu Secukupnya, dilansir dari laman tabs.ultimate-guitar.com.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Secukupnya - Hindia

[Intro]

F Am G





[Verse 1]

F

Kapan terakhir kali kamu

Am

dapat tertidur tenang?(Tenang)

F

Tak perlu memikirkan tentang

Am

apa yang akan datang

G

Diesok hari

F

Tubuh yg berpatah hati



Bergantung pada gaji

Am

Berlomba jadi asri



Mengais validasi





[Pre-Chorus]

Dm

Dan akupun hadir



Seakan paling mahir

G

Menenangkan dirimu yang

Am Dm

Merasa terpinggirkan dunia



Tak pernah hadir

G

Kita semua gagal



Angkat minumanmu

F

Bersedih bersama-sama





[Chorus]



(A aaa a aaa)

G

Sia sia

Am

(pada akhirnya)

F

Putus asa

(terekam pedih semua)

G

Masalahnya

Am

(lebih dari yang)

Secukupnya





[Verse 2]

F

Rekam gambar dirimu yang

Am

Terabadikan bertahun silam

F

Putra putri sakit hati



Ayah ibu sendiri

Am

Komitmen lama mati

G

Hubungan yang menyepi





[Pre-Chorus]

Dm

Wisata masa lalu



Kau hanya merindu

G

Mencari pelarian

Am

Dari pengabdian

Dm

Yang terbakar sirna



Mengapur berdebu

G

Kita semua gagal

Am

Ambil sedikit tissue

F

Bersedihlah secukupnya





[Chorus]



(A aaa a aaa)

G

Secukupnya

Am

(Kan masih ada)

F

Penggantinya



(belum waktunya kau bisa)

G

Menjawabnya

Am

(A a a a)

Dm

Secukupnya

Em G Am

Semua yang sirna kan kembali lagi

Dm Em G Am

Semua yang sirna kan nanti berganti





[Outro]

F G Am

F G Am

F G Am

F G Am

Simak video klipnya!