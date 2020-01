28 Quotes Ini Cocok Untuk Mengawali Hari Pertama di Tahun Baru 2020

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Tahun baru 2020 harus dilewati dengan semangat baru dan resolusi terbaik.

Untuk lebih menambah semangat Anda di awal tahun baru 2020, berikut ini rangkuman kumpulan quotes tahun baru 2020.

Dikutip dari laman Housebeautiful dan Goodhousekeeping, Selasa (31/12/2019) dan Tribunnews:

1. “I like the dreams of the future better than the history of the past.” - Thomas Jefferson

"Aku suka mimpi masa depan lebih baik daripada sejarah masa lalu." - Thomas Jefferson

2. “If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” - Maya Angelou

"Jika kamu tidak menyukai sesuatu, ubahlah. Jika kamu tidak bisa mengubahnya, ubahlah sikapmu.” - Maya Angelou

3. “Go confidently in the direction of your dreams.” - Henry David Thoreau

“Pergilah dengan penuh percaya diri ke arah mimpimu.” - Henry David Thoreau

4. “It takes courage to grow up and become who you really are.” - E.E. Cummings