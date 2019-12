VIDEO: Setelah Pacaran 12 Tahun, Isyana Sarasvati Akhirnya Dilamar sang Kekasih

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar bahagia sedang menyelimuti seorang penyanyi Indonesia, Isyana Sarasvati.

Isyana disebut menggelar lamaran, Minggu (29/12/2019) hari ini.

Padahal, pelantun lagu Tetap Dalam Jiwa ini jarang mengumbar hubungan asmara.

Dilansir dari Tribunnews.com, pihak label musik yang menaungi Isyana Sarasvati, membenarkan jika Isyana telah melangsungkan acara lamaran.

Hal itu diungkap oleh Nisa, perwakilan Sony Music.

Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra (int)

“Iya benar Isyana lamaran,” katanya kepada awak media, Minggu (27/12/2019).

Isyana pun telah mengunggah posenya bersama tunangan, di laman Instagram-nya @isyanasarasvati, Minggu (29/12/2019).

Terlihat dalam potret hitam putih itu, Isyana berada dalam pelukan sang tunangan, yakni Rayhan Maditra.

Pekerjaan Rayhan Maditra Calon Suami Isyana Sarasvati Bukan Orang Biasa, Cek Foto-fotonya (Tribunnews)

Sebelumnya potret Isyana Sarasvati dalam balutan kebaya acara lamaran, diunggah akun @thebridestory pada Minggu (29/12/2019). Isyana mengenakan kebaya berwarna jingga, sembari memegang buklet bunga.

Rambutnya pun terlihat disanggul, dengan riasan yang tak terkesan berlebihan. Baju kebaya Isyana merupakan karya Winny F Adam.

Sebagai kutipan, akun @bridestory juga mengucap selamat kepada Isyana dan Rayhan.

“Selamat kepada Isyana & Rayhan, semoga lancar sampai hari H. Stay tuned with us as we are going to share more beautiful pictures from their engagement!,” tulis akun @bridestory.

Simak videonya!