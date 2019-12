Ini Dia Paket Tahun Baru Pesonna Hotel Makassar

Book Now and Get a Special Price

Pesonna Hotel Makassar, menghadirkan event tahun baru 2020 dengan tema "Memorable Hits".

Kami mengajak para tamu untuk menikmati dan mengenang lagu-lagu hits dari masa ke masa.

Yuk rayakan Tahun baru kalian di Pesonna Hotel Makassar.

Normal Rate include Compoulsory dinner+ Room breakfast :

- Deluxe Room

IDR : 1.250.000/NETT

- Suite Room

IDR : 2.750.000/NETT





Dan dapatkan Doorprize keren berupa :

- 5 keping emas murni @ 1gram

- 20 Voucher Kamar Hotel

Dan hadiah menarik lainnya





More info & Reservation

Pesonna Hotel Makassar

Lifestyle and Halal Concept

Jl. A. Mappanyukki No. 49

0411 8910110

082291947735

reservation@pesonnahotelmakassar.com

https://pesonna.co.id

#tiket.com

#pesonnahotels

#pesonnahotelmakassar

#pesonnaindonesiajaya

#lifestyleandhalalconcept

#paketmeeting #meetingpackage

#birthdaypackage #weddingpackage #makassar#sulsel#hotelier