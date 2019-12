Indah Putri Tinjau Perbaikan Jalan Bareng Suaib Mansur

TRIBUNLUTRA.COM, BONE-BONE - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani memanfaatkan hari libur dengan meninjau realisasi sejumlah proyek.

Proyek yang ditinjau yakni pegaspalan dan beton jalan di dua titik, Minggu (29/12/2019).

Dalam kunjungan itu, Indah ditemani anggota DPRD Luwu Utara Hamuddin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Luwu Utara Suaib Mansur.

Proyek perbaikan jalan yang dibiayai melalui APBD 2019 yang ditinjau Indah yakni ruas Rawamangun-Pao Macang, Kecamatan Bone-bone dan ruas Spontan-Lino, Kecamatan Sukamaju Selatan.

"Alhamdulillah tahun ini telah dilanjutkan pengerjaannya. Tentu saja pembangunan ini merupakan upaya pembukaan akses lintas kecamatan," ucap Indah di sela-sela peninjauan, dalam rilis yang dikirim Humas.

Bupati perempuan pertama di Sulsel ini berharap, terbukanya akses berdampak pada roda perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Suaib mengatakan, untuk tahun ini pengaspalan Rawamangun-Pao Macang yang dikerjakan sepanjang 653x4 meter.

Sedangkan ruas Spontan-Lino yang dibeton sepanjang 679×5 meter.

"Jenis aspal Rawamangun-Pao Macang kita gunakan AC-BC (Aspal (Asphalt Concrete-Binder Course). Lapisan ini merupakan bagian dari lapis permukaan diantara lapis pondasi atas (base course) dengan lapis aus (wearing course) yang bergradasi aggregate gabungan rapat/menerus. Ini umumnya digunakan untuk jalan-jalan dengan beban lalulintas yang cukup berat meskipun teksturnya sedikit kasar," jelas Suaib.

Usai meninjau jalan, Indah kemudian melihat tempat pembuangan sekaligus pengelolaan limbah masyarakat di Taman Sulikan Masamba.

Laporan Wartawan TribunLutra.com, @chalik_mawardi_sp

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)