Acara Tahun Baru di Swiss-Belinn Panakkukang Dimeriahkan Mitha Talahatu dan Penampilan Band

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Berbagai persiapan dilakukan Swiss-Belinn Panakkukang Makassar menyambut perayaan malam pergantian tahun 2019 ke 2020.

Dimana, setiap tahunnya hotel yang berlokasi di Jl Boulevard No 55 Makassar ini rutin menghadirkan persembahan menarik kepada para tamu setianya.

Kali ini, Swiss-Belinn Panakkukang telah menyiapkan program spesial.

Rencananya pihak manajemen akan menghadirkan penyanyi papan atas, Mitha Talahatu.

Demikian disampaikan, Communication Swiss-Belinn Panakkukang, Mimy Suratmi saat menggelar jumpa pers, Senin (30/12/2019).

Ia mengatakan, selain menghadirkan Mitha Talahatu, Swiss-Belinn Panakkukang juga akan mempersembahkan hiburan menarik lain.

Diantaranya, The Confie Band, Cabaret Dance by Mince Creative, Flashmob Performance yang akan dipandu Trio MC kondang Ase and Friends.

"Dalam acara ini tersedia juga makan malam sepuasnya, tema yang kami usung bertemakan food island yang menyajikan menu-menu spesial pilihan dari Chef kami," katanya.

Tak hanya itu, menurutnya tamu-tamu juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik dari games yang akan dihadirkan selama acara berlangsung.

Suasana jumpa pers dalam rangka mengenalkan promo tahun baru, Senin (30/12/2019). (jumpa pers dalam rangka mengenalkan)

Lebih lanjut, Mimy memaparkan bahwa acara ini akan dihelat di The Plaza, lantai 2 hotel Swiss-Belinn Panakkukang Makassar pada Selasa (31/12/2019) mulai pukul 19.00 wita.