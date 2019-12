Kapal Pesiar Berlabuh di Sulsel Menurun di 2019

Abdiwan/Tribun Timur

Skip to content Using Gmail with screen readers 1 of 2,420 Kapal Pesiar Sandar di Sulsel Menurun di 2019 Inbox x Fadhly Muhammad Attachments 18:07 (8 minutes ago) to me, jumadi, hani Translate message Turn off for: Indonesian TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kehadiran turus mancanegara di Sulsel via kapal pesiar menurun pada 2019 ini. Hal tersebut bila dibandingkan dengan tahun lalu. Kabid Pengembangan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, Syamsuniar Malik menjelaskan, pada 2019 ini hanya 4 kapal pesiar yang sandar. "Sebanyak dua kapal sandar di Pelabuhan Makassar, dan sisanya di Pelabuhan Parepare dan Pelabuhan Palopo," Syamsuniar yang ditemui di sela penyambutan 2.107 turis dari beberapa negara, Minggu (29/12/2019) pagi. Dari keempat kapal itu, rerata sekitar 700-800 turis yang turun per kapalnya. "Terbanyak yah Kapal pesiar Sun Princess ini," ujarnya. Bila di bandingkan tahun lalu, terjadi penurunan cukup signifikan. "2018 kita kedatangan 12 kapal pesiar dengan rerata 1.500 orang per kapal," katanya. Hal ini dikarenakan, kurangnya promosi dilakukan, kondisi cuaca, dan kondisi dalam negeri. "Kondisi dalam negeri dalam hal pemilihan presiden hingga penetapan presiden jadi salah satu faktornya," katanya. Dengan kapal pesiar, rerata turis yang datang dari negara-negara seperti Asutralia, Amerika Latin, Selandia baru dan Eropa. "Eropa banyak dari Belanda," kata Syamsuniar.(tribun-timur.com) Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad foto Abdiwan Turis turun dari Kepala Pesiar Sun Princess di Pelabuhan Makassar, Minggu (29/12/2019)