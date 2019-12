PSM Kalah Cepat Rekrut Mario Gomez, Appi: Bukan Menyangkut Angka

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mario Gomez diperubutkan beberapa klub palan atas usai tidak memperpanjang kontrak dengan Borneo FC.

Salah satu tim yang memburunya yakni PSM Makassar.

Maklum sepeninggal pelatih asal Bosnia, Darije Kalezik. Otomatis per 23 Desember lalu PSM tidak memiliki pelatih kepala.

Padahal, PSM harus melakoni laga internasional di play off AFC Cup 2020 melawan jawara Liga Timor Leste, Lalenok United dengan sistem home and away.

CEO PT Persaudaraan Sepakbola Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, pembicaraan dengan Gomez memang ada.

"Gomez memang selesai di Borneo FC, tetapi saya sudah mengatakan tidak bisa, bukan menyangkut angka. Lebih duluan ada yang deal," katanya.

Appi sapaannya, mengutarakan memang seperti itu kondisinya. Ia pun tidak ingin memaksa Gomez ke PSM. "Beda-beda respon orang," ujarnya.

Ia menjelaskan usahanya berkomunikasi dengan eks pelatih Persib Bandung itu.

"Deal tidak bisa, kita menghormati pelatih dan tim. Makanya tidak ada komunikasi setelah 23 Desember. Nah setelah 24 Desember saya bicara, dan tidak bisa," katanya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

