BLACKPINK Gelar Fan Meeting di Jakarta 14 Januari 2020, Begini Cara Dapat Tiket Gratisnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Anda penggemar Kpop BLACKPINK? Ada kabar gembira bagi Anda para BLINK di Indonesia.

Girlband asuhan YG Entertainment ini bakalan datang menyapa idolanya lewat event yang digelar Samsung Indonesia.

BLACKPINK dijadwalkan akan menggelar fan meeting di Jakarta awal tahun 2020.

Fan meeting BLACKPINK ini akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Selasa (14/1/2020) mendatang.

Pengumuman fan meeting BLACKPINK ini dibagikan melalui akun Instagram resmi Samsung Indonesia.

Acara fan meeting yang bertajuk Awesome Live with BLACKPINK ini juga membagikan tiket gratis bagi 70 orang yang beruntung.

Sebelum mendapatkan tiket gratis acara Awesome Live with BLACKPINK ini, kamu harus mengikuti kompetisi "How Blink Are You?".

Pemenang kompetisi ini nantinya akan terpilih 15 orang yang akan mendapatkan tiket Awesome Live with BLACKPINK dan mengikuti sesi fan signing.

Sedangkan 55 orang lainnya akan mendapatkan tiket Awesome Live with BLACKPINK tanpa mengikuti sesi fan signing.