VIDEO: Suasana Launching Buku Luwu Utara Kepingan Surga

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Wakil Bupati Luwu Utara, M Thahar Rum menghadiri Kick Off Banua To Ciung dan Launching Buku Luwu Utara Kepingan Surga di Teras Adira Coffee and Eatery, Jl Sultan Hasanuddin, Masamba, Kamis (26/12/2019).

Buku Luwu Utara Kepingan Surga ditulis oleh pendiri Banua To Ciung Bahtiar Manadjeng.

Bahtiar juga merupakan salah satu kandidat calon bupati Luwu Utara untuk Pilkada tahun 2020.

Kehadiran Thahar Rum diacara ini mengisyaratkan kemungkinan dia dan Bahtiar bakal berpaket.

Apalagi pada kesempatan itu, baik Thahar Rum maupun Bahtiar sama-sama dikawal sejumlah orang dekatnya.

Selain itu, hadir pula dua anggota DPRD Luwu Utara Riswan Bibbi dan Yusuf Paembonan.

Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan dialog publik petani hebat Luwu Utara sejahtera mandiri.

Peserta merupakan ratusan pemuda dan pelajar di Luwu Utara.

Berikut videonya.

Laporan Wartawan TribunLutra.com, @chalik_mawardi_sp

