VIDEO: Keseruan Melihat Gerhana Matahari Cincin di Karebosi Condotel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hai Guys! Kali ini Tim Tribun Timur Berkesempatan melihat langsung fenomena langka, Gerhana Matahari Cincin di Karebosi Condotel.

Lewat promo makan siang yang dibanderol Rp 79.999 ribu, fenomena ini dapat disaksikan di Karebosi Sky Lounge lantai 18.

Pantauan Tribun Timur, Kamis (26/12/2019) Karebosi Condotel sukses menghadirkan 50 pengunjung.

Pengunjung tersebut khusus datang untuk bersantap siang, mencicipi menu all you can eat sambil menyaksikan fenomena alam menggunakan kacamata khusus yang telah disiapkan.

General Manager (GM) Karebosi Condotel Jackie Lim mengatakan, pihaknya puas melihat antusias pengunjung.

"Alhamdulillah, pengunjung yang hadir melampaui target. Ada yang memang sudah reservasi, ada juga yang on the spot," katanya pada Tribun Timur, Kamis (26/12/2019).

Menurut Jackie, pengunjung mulai berdatangan sejak pukul 13.00 wita.

Sementara fenomena Gerhana Matahari ini bisa dilihat sejak pukul 14.00 wita hingga 15.45 wita.

"Meski tak secara utuh terlihat, pengunjung tetap puas. Bagaimana tidak ini momen langka yang terjadi 4-5 tahun sekali di Indonesia," ucapnya.

Selain itu, kesempatan dimanfaatkan Jackie untuk memperkenalkan Karebosi Condotel khususnya Sky Lounge lantai 18.

Sedangkan, Salma salah satu pengunjung mengaku puas dengan fasilitas yang dihadirkan Karebosi Condotel ini.

"Senang sekali, bisa melihat Gerhana Matahari Cincin di sini. Tempatnya sangat pas sehingga saya memiliki kesempatan melihat langsung fenomena ini," ucapnya.

