Tayang di Bioskop Trans TV Pukul 20.00 Wita Malam Ini, Simak Sinopsis Film Hanum dan Rangga

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Film Hanum & Rangga: Faith & The City akan menghiasi layar kaca Anda di Bioskop TransTV malam ini.

Setelah Assalamualaikum Beijing, Kamis (26/12/2019) kemarin yang sukses menjadi trending di media sosial.

Film Hanum & Rangga dijadwalkan tayang di Bioskop TransTV malam ini, Kamis (26/12/2019) pukul 20.00 Wita.

Hanum & Rangga: Faith & The City merupakan film yang adaptasi dari novel bertajuk Faith and The City.

Hanum dan Rangga (id.bookmyshow.com)

Dilansir dari Tribunnews Tidak hanya menawarkan kisah drama kisah cinta biasa, dalam film Hanum & Rangga: Faith & The City juga mengulas tentang cerita pasangan muda yang berusaha mempertahankan pernikahannya.

Dalam film tersebut, karakter Hanum diperankan oleh Acha Septriasa, sementara Rangga diperankan oleh Rio Dewanto.

Film Hanum & Rangga: Faith & The City disutradarai oleh Benni Setiawan dan naskahnya ditulis oleh Rangga Almahendra dan Hanum Salsabiela Rais.

Sementara itu, film ini diproduseri oleh Manoj Punjabi dari MD Pictures.

Berikut akan disajikan sinopsis film Hanum & Rangga: Faith & The City dilansir Tribunnews dari laman imdb.com.

Film ini berkisah tentang ambisius seorang istri sebagai wanita karier bernama Hanum.