Komunitas Pajero Asal Jawa Siap Jelajah Wisata Sulsel, Termasuk Maros

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 27 anggota Pajero Indonesia One (PIOne) yang berasal dari Pulau Jawa dilepas Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah di Pelataran Laki Padada, Rumah Jabatan Gubernur, Jl Sungai Tangka, Makassar, Jumat (27/12/2019).

Mereka bergabung dengan 100 anggota PIO Hasanuddin dalam Tour The Sulawesi 2019.

Ketua Umum PIOne Wahyu Haryadi menjelaskan, 27 peserta dari Jawa datang ke Sulsel melalui kapal laut menempuh waktu tiga hari.

"Kalau melalui pesawat mereka sudah biasa. Kali ini mereka ke Makassar menggunakan kapal laut," kata Wahyu Haryadi pada acara malam ramah tamah dan pelepasan Tour The Sulawesi 2019 Pajero Indonesia One, Jumat malam, via rilis ke Tribun.

Rombongan PIOne ini akan menjelajah beberapa tempat pariwisata di Sulsel.

"Peserta akan mempromosikan objek wisata di Sulsel," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dalam sambutannya mengajak peserta PIOne untuk singgah menjelajah beberapa objek wisata di Maros, seperti air terjun Bantimurung dan Leang-Leang.

"Lanjutkan perjalanan ke Lejja Soppeng. Kami memiliki tempat permandian air panas di Lejja," jelas Nurdin Abdullah.

Pada kesempatan itu, Nurdin Abdullah menawarkan keindahan panorama alam di Enrekang sebelum sampai Toraja.

Tour The Sulsel 2019 PIOne ini akan berada di Toraja selama dua hari dan melanjutkan perjalanan ke Pantai Bira di Bulukumba, sebelum menutup tahun 2019 di Takalar.