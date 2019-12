VIDEO: Akui Tak Butuh Laki-laki, Artis Prilly Latuconsina Coba Ubah Pikiran

TRIBUN-TIMUR.COM- Beberapa kali gagal dalam hal asmara, ternyata sempat membuat artis peran Prilly Latuconsina merasa dirinya tidak lagi membutuhkan pria dalam hidup.

"Aku kayaknya enggak butuh laki-laki," kata Prilly seperti dikutip Kompas.com, Selasa (24/12/2019) dari vlog Ussy Andhika Official berjudul Prilly 'I Almost End My Life! [Part 1] | Basa Basi'.

Bukan itu saja, kesuksesan dan segala hal yang dia punya saat ini, bahkan menjadikan Prilly Latuconsina pernah berpikir bahwa pernikahan bukan hal yang penting.

Prilly Latuconsina dan Maxime ()

"Uang, aku sudah punya, aku juga sudah kerja, bisa beli barang-barang yang gue pengin pakai uang sendiri, sudah punya rumah sendiri, cowok buat apa ya, suka mikir kayak gitu," ujar Prilly.

Pemikirannya itu pun membuat orangtua Prilly terkejut.

Namun untungnya, Prilly yang merasa tidak lagi membutuhkan pria dalam hidupnya itu kembali tersadar.

Artis cantik Prilly Latuconsina (INSTAGRAM)

Artis 23 tahun ini mulai berpikir ulang, selama ini kegagalannya menemukan pasangan hanya karena dia belum bertemu dengan orang yang tepat.

"Jadi aku sudah ngerubah pikiran itu supaya aku bisa ngebuka hati, karena kalau tetap kayak gini, siapa pun cowok yang datang akan mental," tutur Prilly.