Trending di Youtube Setelah Dinyanyikan Ziva, Ini Chord dan Lirik Lagu Peri Cintaku - Marcell 

Lagu Marcell yang berjudul Peri Cintaku menjadi trending di Youtube setelah dinyanyikan kontestan Indonesian Idol 2019, Ziva.

Ziva menyanyikan lagu ini saat tampil di Ajang Spektakuler Show 5 Top 10 Indonesian Idol 2019.

Lagu 'Peri Cintaku' dirilis pada 2011 dalam album bertajuk 'And The Story Continues..'

Lagu 'Peri Cintaku' mengisahkan tentang hubungan asmara dua orang yang berbeda keyakinan.

Seorang di antaranya bingung apakah harus memutuskan jalinan cinta itu meski perasaan cintanya akan terus ada.

Lirik dan Kunci Gitar 'Peri Cintaku' - Marcell:

Intro: D# G#m D# G#m

D# C# C Fm

Di dalam hati ini hanya satu nama

D# A#

Yang ada di tulus hati ku ingini

D# C# C Fm

Kesetiaan yang indah tak kan tertandingi

D# A#

Hanyalah dirimu satu peri cintaku

Gm G# Gm G#

Benteng begitu tinggi sulit untuk ku gapai

G

Huuuuuu

Chorus:

C E Am Gm C

Aku untuk kamu, kamu untuk aku

F Em Am Dm G

Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda

C E Am Gm C

Tuhan memang satu, kita yang tak sama

F Em Am Dm G

Haruskah aku lantas pergi meski cinta tak kan bisa pergi

Int.: G# Fm Cm G#