Klik di Sini, Lihat Link Live Streaming Liga Inggris Man United Vs Newcastle, Kickoff 00.30 WIB

TRIBUN-TIMUR.COM - Manchester United akan menjamu Newcastle United pada pekan ke-19 atau Boxing Day Liga Inggris 2019-2020.

Laga Man United vs Newcastle itu akan dilangsungkan di Stadion Old Trafford, Kamis (26/12/2019) atau Jumat dini hari WIB.

Menjelang laga Boxing Day Man United vs Newcastle, tuan rumah dinaungi rekor apik. Sejak kompetisi Liga Inggris memasuki era Premier League, Man United baru kalah satu kali dari The Magpies - julukan Newcastle United - dalam 24 perjumpaan di old Trafford.

Satu-satunya kekalahan itu terjadi pada 7 Desember 2013. Saat itu, Man United yang diarsiteki oleh David Moyes kalah 0-1 dari Newcastle.

Sementara itu, dari 23 pertemuan lainnya, The Red Devils - julukan Man United - menang 15 kali dan delapan kali imbang. Perjumpaan terakhir kedua tim di Old Trafford terjadi pada 6 Oktober 2018.

Pada laga tersebut, Man United sempat tertinggal dua gol terlebih dahulu.

Namun, Man United mampu membalikkan kedudukan menjadi 3-2 hanya dalam 20 menit terakhir pertandingan.

