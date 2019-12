Sinopsis House of the Dead 2: Dead Aim Bioskop Trans TV Malam Ini, Virus Zombie Mewabah di Kampus

House of the Dead 2: Dead Aim Bioskop Trans TV Malam Ini, Virus Zombie Mewabah di Kampus

TRIBUN-TIMUR.COM - House of the Dead 2: Dead Aim (2005) adalah sekuel dari film House of the Dead di tahun 2003.

Film House of the Dead 2: Dead Aim ini berada di bawah naungan rumah produksi Brightlight Pictures.

Film House of the Dead 2: Dead Aim ini disutradarai oleh Michael Hurst dan ditayangkan perdana di Sitges Film Festival di Spanyol pada 14 Oktober 2005.

Tak hanya itu, film ini juga ditayangkan perdana di Amerika Serikat di SciFi Channel pada 11 Februari 2006.

House of the Dead 2 Dead Aim tayang di Bioskop Trans TV malam ini 24.00 wita

House of The Dead 2 (int)

Sinopsis House of the Dead 2 Dead Aim Bioskop Trans TV Malam Ini

Kisah dalam film kedua ini melanjutkan cerita di film pertamanya.

Tidak lama setelah kejadian dalam film pertama, para agen pemerintah dikirim untuk menyelidiki infeksi yang menyebar di Universitas Cuesta Verde.

Para agen ini bertugas di bawah komando Kolonel Jordan Casper (Ellie Cornell0 yang berhasil selamat dalam film sebelumnya.

Para operator juga harus membawa kembali sampel darah generasi pertama dari zombie untuk dibuatkan vaksin penawar virus yang telah menyebar ini.