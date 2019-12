Punggawa dan Offisial PSM Natalan Bersama Keluarga, Guy Junior Sendirian?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Punggawa dan offisial PSM Makassar merayakan Natal bersama keluarganya, Rabu (25/12/2019).

Aaron Evans misalnya, telah berada di Australia tepatnya di Canberra. Via akun sosial media Instagram @aaronevans_ ia mengunggah 5 foto.

Stopper dengan menit bermain terlama di PSM itu, menggungah foto dirinya bersama adik dan kakaknya.

Ia pun tak lupa memberi caption "Merry Christmas #teamevans".

Tak hanya Aaron, Marc Anthony Klok pun demikian. Di jendela sosial media Instagram-nya @marcklok, ia mengunggah kebersamaan dengan tunangannya Cacharel Day.

Ia tampak disebuah restoran, duduk bersama dengan dua gelas berisi minuman.

Klok menuliskan caption "Merry Chrishmas from us for all of you".

Yang artinya, "Selamat Natal dari kami untuk kalian semua".

Begitu juga dengan Ferdinand Sinaga. Di akun sosial media istrinya @aghieveronicca, Aghie mengunggah kebersamaan Ferdinand bersama istri dan ketiga anaknya.

Seperti diketahui, mereka Natalanan di Bandung Jawa Barat. Dalam caption Aghie ie menuliskan.