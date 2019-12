TRIBUN-TIMUR.COM - Kumpulan Ucapan Natal Merry Christmas Bahasa Inggris dan Artinya, Pas Banget Buat Insta Story & WA

Christsmas atau Perayaan Natal diperingati tiap 25 Desember.

Bagi mereka yang merayakan Natal atau yang keluarganya merayakan, baiknya menyiapkan ucapan indah kepada kerabat.

Biasanya di Hari Raya Natal ini, orang-orang akan saling berbagi ucapan selamat Natal kepada teman, keluarga dan orang terdekat Anda.

Kali ini Tribunnews telah menyiapkan beberapa kumpulan ucapan Sleamat Natal dalam bahasa Inggris yang cocok untuk di posting atau di kirim di sosial media dan teman atau saudara Anda.

Dirangkum dari americangreetings.com dan christmas.365greetings.com, berikut ini ucapan Selamat Natal berbahasa Inggris lengkap dengan artinya:

(1)

Thanking God for you His abundant blessings this Christmas.

(Terima kasih Tuhan atas berkah-Mu yang melimpah pada perayaan Christmas ini)

(2)