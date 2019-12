Daftar Kumpulan Ucapan Selamat Natal atau Merry Christmas 2019 Cocok Share di Medsos WhatsApp FB, IG 

TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar kumpulan Ucapan Natal atau Merry Christmas 2019 Bahasa Inggris cocok share di media sosial WhatsApp Facebook, Instagram, Twitter

Selamat Natal 2019 bagi Umat Kristiani.

Berikut kumpulan Ucapan Natal Bahasa Inggris atau Merry Christmas bisa dibagi atau share di media sosial, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram.

Perayaan Natal 2019 memasuki puncaknya pada Rabu (25/12/2019).

Umat Kristiani merayakan hari kelahiran Yesus Kristus.

Selain beribadah dan pergi ke gereja, momen ini juga dimanfaatkan sebagai ajang kumpul keluarga.

Momen ini juga tak akan lengkap tanpa Ucapan Selamat Natal atau Merry Christmas 2019 dan pesan sarat makna.

Berikut Tribunjogja.com rangkum melalui Englishcafe.co.id berbagai ucapan Natal dalam bahasa Inggris beserta artinya :

- Thanking God for you His abundant blessings this Christmas. (Terima kasih Tuhan atas berkah-Mu yang melimpah pada perayaan Christmas ini)

- May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter.