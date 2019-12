Bursa Transfer Liga 1 - Yevhen Bokhashvili Tak ke Persib? Edson Tavares Out Persija? RD Masuk Madura

TRIBUN-TIMUR.COM - Bomber PSS Sleman Yevhen Bokhashvili, kini kembali ke kampung halamannya, yakni Ukraina.

Padahal kontrak Yevhen Bokhashvili dengan PSS Sleman selesai pada akhir Desember 2019.

Yevhen Bokhashvili merupakan satu di antara empat pemain PSS Sleman yang kontraknya belum diperpanjang.

Sedangkan PSS Sleman baru memperpanjang kontrak dua pemain asing mereka, yakni Alfonso de la Cruz dan Guilherme 'Batata' Felipe de Castro.

Namun ternyata Yevhen Bokhashvili malah pergi meninggalkan Indonesia termasuk PSS Sleman.

Melalui story di akun Instagram pribadi Yevhen Bokhashvili mengunggah sebuah foto, pada Senin (23/12/2019).

Foto tesebut memperlihatkan Yevhen Bokhashvili sedang berada di Bandar Udara Internasional Adisutjipto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu pada foto tersebut Yevhen Bokhashvili menuliskan kalimat yang mengisyaratkan perpisahan.

"Godbye Jogja, goodbye all PSS Sleman family, see you soon.

(Selamat tinggal Jogja, selamat tinggal semua keluarga PSS Sleman, sampai bertemu lagi)"

Meski, ucapan tersebut ternyata bukan perpisahan yang menadakan Yevhen Bokashvili akan hengkang dari PSS Sleman.